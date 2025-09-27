Real Madryt chce przeprowadzić hitowe wzmocnienie. Pod obserwacją Królewskich znajduje się Ibrahima Konate z Realem Madryt. Do transferu może dojść już latem przyszłego roku - donosi "ESPN".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Ibrahima Konate wzmocni Real Madryt?

Real Madryt udanie rozpoczął sezon. Podopieczni Xabiego Alonso idą jak burza, ponieważ wygrali wszystkie swoje dotychczasowe spotkania. Już w sobotnie popołudnie Królewskich czeka niezwykle trudne wyzwanie. Zmierzą się bowiem na Wanda Metropolitano z Atletico Madryt. Derby rządzą się swoimi prawami, więc wynik może pójść w zasadzie w każdą stronę.

Nie od dziś wiadomo, że Real Madryt rozgląda się za nowym defensorem. Ostatnio media informowały, że na radarze Królewskich znalazł się Dayot Upamecano. Tymczasem bardzo ciekawe doniesienia z obozu wicemistrzów Hiszpanii przekazuje „ESPN”. Otóż Florentino Perez i spółka są gotowi ruszyć po Ibrahimę Konate z Liverpoolu.

Do przeprowadzki francuskiego defensora na Estadio Santiago Bernabeu może dojść już latem przyszłego roku. Real Madryt chce skorzystać z okazji. Umowa 26-latka z The Reds wygasa bowiem 30 czerwca 2026 roku. Obecnie nie ma żadnych przesłanek, że kontrakt zostanie przedłużony, a sam zawodnik jest gotowy na zmianę barw klubowych.

Ibrahima Konate jest związany z Liverpoolem od 2021 roku. W tym czasie Francuz rozegrał 139 spotkań dla obecnych mistrzów Premier League. W tym czasie udało mu się strzelić pięć goli oraz zaliczyć cztery asysty.