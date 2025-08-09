Real Madryt wynagrodził piłkarza. Wielki talent z nowym kontraktem

Real Madryt poinformował, że Gonzalo Garcia przedłużył kontrakt z klubem do 2030 roku. Napastnik zostanie na stałe włączony do pierwszego zespołu. Podczas Klubowych Mistrzostw Świata został królem strzelców, zdobywając cztery gole.

Florentino Perez
Florentino Perez

Gonzalo Garcia przedłużył kontrakt z Realem do 2030 roku

Real Madryt po zakończeniu sezonu przeszedł małą rewolucję jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu. Przede wszystkim zmieniono trenera, a obowiązki Carlo Ancelottiego przejął były piłkarz Królewskich – Xabi Alonso. Ponadto do drużyny dołączyło kilku nowych zawodników takich jak: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen czy Alvaro Carreras.

Podczas ostatnich Klubowych Mistrzostw Świata kibice Realu byli świadkami eksplozji talentu Gonzalo Garcii. 21-letni napastnik zastąpił Kyliana Mbappe i wywiązał się ze swojego zadania w sposób wzorowy. Z dorobkiem czterech goli został królem strzelców rozgrywek.

W odpowiedzi na rozwój piłkarza Real Madryt podjął kluczową decyzję dotyczącą przyszłości byłego reprezentanta Hiszpanii do lat 19. W piątek późnym wieczorem na stronie klubu pojawiła się oficjalna informacja o przedłużeniu kontraktu do czerwca 2030 roku.





Garcia dołączył do Los Blancos w 2014 roku, mając zaledwie 10 lat. W Madrycie przeszedł drogę od zespołów młodzieżowych aż do pierwszego składu, w którym zadebiutował w sezonie 2023/2024. Do tej pory rozegrał 12 spotkań w seniorskiej drużynie, zdobywając 5 goli i notując 2 asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 8 milionów euro. Do niedawna wzbudzał zainteresowanie klubów z Premier League.






    
