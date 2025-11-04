Real Madryt myśli o sprzedaży gwiazdy. Wszystko zależy od Viniciusa

Vinicius Junior i jego przyszłość to wciąż duży znak zapytania. Real Madryt jest przygotowany na każdą możliwość. Jeśli piłkarz zostanie, to z klubem pożegna się Rodrygo - informuje El Nacional.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Rodrygo na wylocie z Realu! Warunkiem pozostanie Viniciusa

Real Madryt ma dwie niewiadome jeśli chodzi o przyszłość zawodników pierwszego zespołu. Pod znakiem zapytania jest przedłużenie kontraktu Viniciusa Juniora. Brazylijczyk, choć otrzymał kilka ofert, za każdym razem odmawiał, domagając się wyższej pensji. Nie tak dawno Florentino Perez zaproponował mu niższą umowę ze względu na ciągłe kontrowersje, które wywołuje.

Takie postawienie sprawy miało być pewnego rodzaju ultimatum dla piłkarza, a także okazją, aby Królewscy zaoszczędzili kilka milionów. Vinicius Junior to jeden z dwóch zawodników, którzy mogą opuścić Estadio Santiago Bernabeu. Według najnowszych informacji przyszłość 25-latka wpłynie na decyzję Los Blancos na temat dalszego pobytu w Hiszpanii jego rodaka – Rodrygo.

Z informacji El Nacional wynika, że jeśli Vinicius finalnie przedłuży kontrakt z klubem, to Rodrygo zostanie sprzedany. Real Madryt będzie gotowy zaakceptować ofertę rzędu 80 milionów euro. Wśród potencjalnych kierunków dla zawodnika wymienia się Tottenham i Arsenal.

Rodrygo był blisko odejścia już latem. W mediach nie brakowało plotek odnośnie transferu Brazylijczyka. Wtedy również najczęściej pisano o przeprowadzce do Premier League. W grę wchodziły również inne kluby takie jak Manchester United, Liverpool czy Chelsea.