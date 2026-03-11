Real Madryt musi zatrudnić tego trenera. Kibice domagają się wielkiego nazwiska

Real Madryt dostał jasny sygnał od kibiców w sprawie wyboru nowego trenera. Fani domagają się, aby zatrudniony został Lionel Scaloni - informuje Fichajes. Obecnie prowadzi reprezentację Argentyny.

Kibice Realu Madryt domagają się zatrudnienia Scaloniego w roli trenera

Real Madryt nie będzie czekał i ryzykował kolejnego słabszego sezonu. Alvaro Arbeloa, choć podpisał dłuższy kontrakt, nie osiąga wyników, jakich oczekuje od niego zarząd. Przypomnijmy, że Hiszpan niespodziewanie zastąpił zwolnionego w styczniu Xabiego Alonso.

Florentino Perez miał zdecydować, że Arbeloa będzie na stanowisku tylko do końca bieżącego sezonu. Następnie dojdzie do zmiany na ławce trenerskiej. Na ten moment wydaje się, że faworytem jest Mauricio Pochettino. Argentyńczyk ma wysokie notowania u władz. Kibice Królewskich domagają się innego kandydata, ale tej samej narodowości, co selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

Z informacji podanych przez serwis Fichajes wynika, że fani chcą, żeby Real Madryt zatrudnił Lionela Scaloniego w roli trenera. Obecnie odpowiada on za reprezentację Argentyny, z którą cztery lata temu wygrał Mistrzostwa Świata. 47-latek cieszy się dużym szacunkiem wśród kibiców Los Blancos. Jego kandydatura wywołała ogromny entuzjazm w mediach społecznościowych.

Lionel Scaloni nigdy nie prowadził klubu. W piłce klubowej ma jedynie doświadczenie w roli asystenta Jorge Sampoliego, z którym pracował w Sevilli w latach 2016-2017. Następnie poszedł razem z nim do reprezentacji Argentyny, gdzie pełnił funkcję drugiego trenera. W 2018 roku samodzielnie przejął stery w kadrze Albicelestes, prowadząc ich także dwa razy do zwycięstwa w Copa America.

Ostateczna decyzja, kto zostanie nowym trenerem Realu Madryt, jeszcze nie zapadła. Pochettino i Scaloni to tylko dwa z wielu nazwisk, jakie przewijają się w mediach. Dużo mówi się także o Maxie Allegrim, Jose Mourinho czy Juergenie Kloppie.