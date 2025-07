Real Madryt może sprzedać Endricka. Gigant oferuje 70 mln euro

Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick na celowniku Newcastle United

Real Madryt odpadł z Klubowych Mistrzostw Świata po bolesnej porażce z Paris Saint-Germain w półfinale. Natomiast nowy trener Los Blancos, Xabi Alonso wyciągnął wnioski i zamierza przeprowadzić w zespole pewne zmiany. Jednym z beneficjentów tego turnieju jest niewątpliwie Gonzalo Garcia, który podczas sześciu spotkań strzelił cztery bramki oraz zanotował jedną asystę. To sprawiło, że Hiszpan wyprzedził hierarchii drużyny innego napastnika, Endricka.

Brazylijczyk przez ten czas dochodził do siebie po kontuzji, dlatego nie wystąpił w żadnym meczu pod wodzą nowego szkoleniowca. Jak donosi „Defensa Central” przyszłość 18-latka na Santiago Bernabeu nie jest pewna. Młody gwiazdor wzbudza jednak zainteresowanie wielu czołowych klubów m.in. Newcastle United.

Według źródła Sroki zastanawiają się, czy nie postawić na Endricka kosztem Hugo Ekitike. Napastnik Eintrachtu Frankfurt jest głownym celem ekipy Eddiego Howe’a, ale konkurencja o niego jest ogromna. Francuz jest łączony także np. z Manchesterem United, Chelsea i Arsenalem.

Newcastle jest rzekomo gotów zaoferować 70 milionów euro za Endricka. Propozycja ta jest atrakcyjna dla Realu, ale decyzja należy do samego zawodnika. Wychowanek Palmeiras jest zdeterminowany, żeby walczyć o miejsce w podstawowym składzie, ale jeśli to Gonzalo będzie pełnił rolę zmiennika Mbappe, to bardzo ograniczy jego szanse na grę. W związku z tym może zmienić swoje zdanie co do transferu.

