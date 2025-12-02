Real Madryt ma tego dość. Gwiazda na wylocie z klubu!

Real Madryt do tej pory uważał Rodrygo za nietykalnego. Jego forma w obecnym sezonie skłoniła klub do zmiany decyzji. Gwiazdor może zostać sprzedany - potwierdza "The Athletic".

Rodrygo na wylocie. Real rozważy oferty

Real Madryt tego lata mógł sprzedać Rodrygo, ale się na to nie zdecydował. Poważne zainteresowanie jego transferem wykazywały kluby z Premier League, w tym Manchester City, Liverpool czy Chelsea. Sam zawodnik również nie spieszył się z opuszczeniem Santiago Bernabeu, dając sobie kolejną szansę pod wodzą nowego trenera. Z perspektywy czasu można sugerować, że popełnił błąd, bowiem Xabi Alonso niespecjalnie mu ufa i traktuje wyłącznie jako rezerwowego.

W tym sezonie Rodrygo spędził na boisku w sumie nieco ponad 400 minut i w hierarchii jest nawet za Brahimem Diazem. Notuje do tego fatalną serię bez gola, a władze klubu uważają, że przestał się rozwijać i ma coraz mniejszy wpływ na grę drużyny.

Sytuacja Rodrygo jest nie do pozazdroszczenia. On sam daje czas do końca sezonu, aby jeszcze powalczyć o względy Alonso. Jeśli jego sytuacja się nie zmieni, może naciskać na odejście. Z podobnego założenia wychodzi Real Madryt, który zmienił nastawienie wobec gwiazdora i jest gotowy rozważyć oferty. Wiele wskazuje na to, że to jego ostatnie miesiące na Santiago Bernabeu.

Królewscy na pewno nie zarobią na nim tyle, ile oczekiwali jeszcze tego lata. Wówczas był wyceniany na około 100 milionów euro. Z każdym miesiącem jego wartość maleje, co ma oczywiście związek z jego boiskową postawą i problemami z przełamaniem.