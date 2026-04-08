Real Madryt i Liverpool mogą przeprowadzić transferową wymianę nadchodzącego lata. Do zespołu Królewskich może trafić Alexis Mac Allister. Na Anfield Road natomiast przenieść się Eduardo Camavinga - informuje "TEAMtalk".

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Ostatnio w mediach głośno jest na temat Realu Madryt oraz Liverpoolu w kontekście nadchodzącego letniego okienka transferowego. Tymczasem serwis „TEAMtalk” przekazuje, że między tymi wielkimi klubami może dojść do hitowej wymiany. Do hiszpańskiego zespołu miałby trafić Alexis Mac Allister, natomiast w drugą stronę powędrowałby Eduardo Camavinga.

Alexis Mac Allister od dawna znajduje się pod obserwacją Realu Madryt. Dopiero niedawno jednak pojawiła się okazja, aby pozyskać mistrza świata. Wszystko przez, który Liverpool zaczął wykazywać zainteresowanie Eduardo Camavingą. Taki scenariusz otwiera drogę do potencjalnej wymiany między europejskimi gigantami.

Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że Real Madryt wystawił na listę transferową Eduardo Camavingę. Królewscy przestali wiązać przyszłość z Francuzem. Liverpool natomiast za wszelką cenę chciałby podjąć współpracę z wicemistrzem świata. Na ten moment jest jeszcze wszystko na wstępnym etapie, a kluby nie podjęły żadnych konkretnych ruchów w sprawie potencjalnej wymiany.

Zarówno Real Madryt, jak i Liverpool rywalizują w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór drużyna Alvaro Arbeloi przed własną publicznością przegrała z Bayernem Monachium. The Reds natomiast w środę zagrają na wyjeździe z Paris Saint-Germain.