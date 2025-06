Lamine Yamal zabrał głos na temat transferu do Realu Madryt. Gwiazdor FC Barcelony powiedział wprost, że jest to niemożliwe. "Nie ma mowy" - stwierdził w rozmowie z "COPE".

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal w Realu? Piłkarz Barcelony mówi: niemożliwe

Lamine Yamal to bez cienia wątpliwości jeden z najbardziej utalentowanych graczy we współczesnym futbolu. Cudowny nastolatek z Barcelony zachwyca praktycznie w każdym meczu i śmiało można powiedzieć, że ma potencjał dorównać największym w historii futbolu. Wychowanek słynnej La Masii pomimo młodego wieku jest liderem Dumy Katalonii nie tylko na boisku, ale i poza nim. Jego wpływ na klub objawia się m.in. tym, że stara się nakłonić władze Barcelony do transferu Nico Williamsa.

Niemniej Yamal jest tak znakomitym graczem, że chciałby go u siebie każdy zespół w Europie. W tym także największa konkurencja FC Barcelony, a więc Real Madryt. Choć taki temat wydaje się być abstrakcyjny, to sam nastolatek zabrał głos na temat transferu do Królewskich.

– Ja do Realu Madryt? Niemożliwe, nie ma mowy – powiedział Lamine Yamal w rozmowie z „COPE”, cytowany przez Fabrizio Romano.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał dla Barcelony łącznie 55 spotkań, w których zdobył 18 goli oraz zanotował 25 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 180 milionów euro. 17-latek pomimo młodego wieku na koncie ma już 19 występów w reprezentacji Hiszpanii. Ostatnio przedłużył swoją umowę do 2031 roku.

Zobacz także: Rafael Leao zaoferował się Barcelonie. Flick natychmiast odpowiedział