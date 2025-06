Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Hansi Flick zaakceptował transfer Leao do Barcelony

Barcelona tego lata szukać będzie z pewnością nowego skrzydłowego. Wiele mówi się o tym, że do klubu ze stolicy Katalonii może trafić Nico Williams, który jest namawiany na transfer przez Lamina Yamala. Hiszpan stara się interweniować u władz Dumy Katalonii ws. swojego przyjaciela. Jednak okazuje się, że sprowadzenie skrzydłowego Athletic Bilbao nie jest jedyną opcją dla zespołu mistrza Hiszpanii.

Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelonie zaoferował się Rafael Leao. Portugalczyk bardzo chce trafić do Blaugrany. Dlatego gwiazdor AC Milanu aktywnie zabiega o kontrakt w zespole Barcelony. Co więcej, na zainteresowanie Leao odpowiedział Hansi Flick, który dał zielone światło do przeprowadzenia tego transferu. Tym samym powinny rozpocząć się rozmowy ws. letniej przeprowadzki Leao do Barcelony.

Rafael Leao w tym sezonie rozegrał dla AC Milanu w sumie 50 spotkań, w których zdobył 12 goli oraz zanotował 13 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 75 milionów euro. W przeszłości reprezentant Portugalii związany był z LOSC Lille oraz Sportingiem Lizbona. Jego umowa z Mediolanie wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

