Manchester City obawia się Realu. Walczy o największą gwiazdę!

fot. Xinhua Na zdjęciu: Erling Haaland i Rodri

Rodri na Santiago Bernabeu? Manchester City reaguje

Rodri stracił zeszły sezon na skutek poważnej kontuzji. Gwiazdor zerwał więzadła krzyżowe i nie mógł potwierdzić, że wygrana w plebiscycie Złotej Piłki nie była na wyrost. Manchester City pod jego nieobecność zaliczył najgorszą kampanię od lat. Szybko wypisał się z walki o mistrzostwo Anglii i musiał zadowolić się jedynie awansem do Ligi Mistrzów. Teraz ma być inaczej – Pep Guardiola wprowadził niezbędne zmiany w zespole, dokonał wzmocnień, a Rodri wreszcie wrócił do zdrowia.

Hiszpański pomocnik po dłuższej przerwie wystąpił podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Będzie w pełni gotowy do gry od początku kolejnego sezonu. W ostatnich dniach pojawiły się jednak doniesienia o jego ewentualnej wyprowadzce z Etihad Stadium. Nastawiony na transfer Rodriego ma być Real Madryt, który upatruje w nim wymarzonego wzmocnienia drugiej linii. Xabi Alonso uważa, że po odejściu Toniego Kroosa ta pozycja nie została odpowiednio uzupełniona i ma poważne braki.

Królewscy wierzą, że hitowy transfer z udziałem Rodriego jest możliwy. Nie musi dojść do niego tego lata, gdyż plan zakłada ściągnięcie go także w przyszłym lub za dwa lata. Umowa gwiazdora obowiązuje do 2027 roku, więc pojawia się także opcja przyszłego darmowego transferu.

Manchester City nie zamierza oczywiście do tego dopuścić. Rodri to kluczowa postać w układance Guardioli, więc musi zostać w drużynie na lata. „Mundo Deportivo” twierdzi, że angielski gigant pracuje nad jego nowym kontraktem, który na dobre zakończy temat przenosin do Realu Madryt.