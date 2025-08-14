Real Madryt wyrósł na faworyta do pozyskania Rodriego. Florentino Perez jest zainteresowany transferem gwiazdora Manchesteru City i to nie jest żadna tajemnica - przekonuje Joel del Rio z serwisu MARCA.

UPI / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt chce transferu Rodriego

Real Madryt wyrósł na głównego kandydata do pozyskania Rodriego. Hiszpański pomocnik ma za sobą trudny sezon, w którym przez osiem miesięcy walczył z kontuzją więzadeł krzyżowych. Po powrocie na boisko rozegrał zaledwie kilka spotkań, a teraz skupia się na odzyskaniu formy. Mimo to jego nazwisko ponownie znalazło się na ustach całej piłkarskiej Europy.

Dla Pepa Guardioli Rodri jest absolutnie kluczową postacią. To od jego gry zależała równowaga i kontrola w środku pola Manchesteru City. Jego nieobecność odbiła się na wynikach zespołu, który stracił swój charakterystyczny rytm i przewagę nad rywalami.

Rodri ma jeszcze dwa lata kontraktu z City. Jednak klub już teraz zaoferował mu przedłużenie umowy, gwarantujące pensję na poziomie Erlinga Haalanda. Jeśli zaakceptuje propozycję, stałby się najlepiej opłacanym defensywnym pomocnikiem w Europie. To reakcja Obywateli na zainteresowanie ze strony Realu Madryt.

„Real Madryt go chce i to nie jest tajemnica. Chcieli go wcześniej, chcą go teraz i będą go chcieli jutro” – przekonuje Joel del Rio z serwisu MARCA.

Zainteresowanie Realu Madryt nie jest niczym nowym. Klub starał się o Rodriego jeszcze w czasach, gdy grał w Atletico, jednak wtedy na przeszkodzie stanęła determinacja Pepa Guardioli, który sprowadził go na Etihad. Teraz temat powrócił ze zdwojoną siłą.