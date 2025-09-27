Real Madryt może zdecydować się na wypożyczenie Endricka. A może dojść do niego już w styczniowym okienko. Brazylijczyk jestem celem transferowym Newcastle United - przekazuje "E-Noticies".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick uda się na wypożyczenie do Newcastle United?

Real Madryt zalicza niezwykle udane wejście w sezon. Drużyna Xabiego Alonso idzie jak burza, ponieważ wygrała wszystkie swoje dotychczasowe mecze. Już w sobotę Królewskich czeka bardzo ciężkie wyzwanie. Zmierzą się bowiem na wyjeździe z Atletico Madryt. Niewątpliwie będzie to najważniejsze spotkanie tej serii gier w La Lidze.

Z informacji przekazanych przez „E-Noticies” dowiadujemy się, że Real Madryt może rozstać się z Endrickiem. I to już w zimowym okienku transferowym. Przyszłość utalentowanego Brazylijczyka może być pisana w Premier League. Zawodnik Królewskich znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Newcastle United. Sroki już zaproponowały wypożyczenie 19-latka.

Endrick nie przebił się do składu Realu Madryt i nie odgrywa znaczącej roli u Xabiego Alonso. Królewscy zatem mogą poszukać rozwiązania, jakim jest oczywiście wypożyczenie. Dla 19-latka przeprowadzka do Premier League byłaby niezwykle ciekawym doświadczeniem. Czas pokaże, czy zawodnik Los Blancos finalnie wyląduje w Newcastle United.

Dotychczas Endrick rozegrał 37 spotkań w koszulce Realu Madryt. W tym czasie reprezentant Brazylii zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców i zaliczył jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia 19-latka na 35 milionów euro.