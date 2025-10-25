Real Madryt dogadał się z piłkarzem. Odejście przesądzone

Endrick zostanie wypożyczony. Real dogadał się z piłkarzem
Endrick w tym sezonie nie pojawił się na murawie ani razu. Jego debiutancki rok w Realu Madryt nie był szczególnie udany, więc miał nadzieję, że pod wodzą Xabiego Alonso poradzi sobie lepiej. Szkoleniowiec kompletnie odstawił jednak Brazylijczyka, a ten zmienił zdanie i jest gotowy opuścić Santiago Bernabeu już podczas zimowego okienka.
Latem Alonso zasugerował Endrickowi, aby ten udał się na wypożyczenie, gdyż nie będzie grał regularnie. Ten uznał, że powalczy o miejsce w składzie, ale była to błędna decyzja, gdyż stracił kilka miesięcy na ławce lub trybunach. Zimą ma się to zmienić, a napastnik odbuduje się w innym zespole, który nie został jeszcze wybrany.
Real Madryt dogadał się z przedstawicielami Endricka w sprawie zimowego transferu. Wypożyczenie jest już przesądzone, a teraz kluczowa kwestia to znalezienie odpowiedniego klubu. Brazylijczyk chciałby opuścić Hiszpanię i występować w zespole, który gra w Lidze Mistrzów. Z pewnością może liczyć na zainteresowanie na Wyspach Brytyjskich, choć przyglądają mu się również ekipy z Serie A.
Real spodziewał się więcej po Endricku, o którego swego czasu rywalizował chociażby z Barceloną. Nie zamierza jednak z niego definitywnie rezygnować, dlatego sprzedaż nie wchodziła w grę.