Real Madryt dostał zielone światło. Gwiazda gotowa na transfer

Ibrahima Konate powiedział tak na transfer do Realu Madryt - podaje AS. Francuz miał dać zielone światło na natychmiastowe przenosiny, bądź latem przyszłego roku. Kontrakt obrońcy z Liverpoolem wygasa po zakończeniu sezonu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ibrahima Konate chce przenieść się do Realu Madryt

Real Madryt ma za sobą intensywny lato, podczas którego dokonał wielu ciekawych wzmocnień. Przede wszystkim na zasadzie wolnego transferu do zespołu trafił Trent Alexander-Arnold. Oprócz reprezentanta Anglii koszulkę Królewskich założą również Dean Huijsen, Alvaro Carreras i Franco Mastantuono. Istnieje duża szansa, że przed końcem sierpnia do Madrytu trafi jeszcze jeden piłkarz.

Od dawna w mediach krążą plotki dotyczące potencjalnego transferu Ibrahimy Konate. Francuz ma przed sobą ostatni rok obowiązywania kontraktu z Liverpoolem. The Reds chcą zaproponować mu przedłużenie umowy, stawiając jednocześnie ultimatum.

Jeśli reprezentant Francji nie zgodzi się podpisać nowego kontraktu, to Liverpool wystawi go na listę transferową. Oznacza to, że jeszcze w najbliższych tygodniach opuściłby Anfield Road. Kolejne wieści ws. przyszłości Konate przekazał dziennik AS. Ich zdaniem obrońca zgodził się na przeprowadzkę do Realu Madryt niezależnie od tego, czy transfer odbędzie się teraz, czy latem przyszłego roku.

Konate chce grać w Realu Madryt i jest gotów poczekać kolejne dziesięć miesięcy, aby dołączyć do wicemistrza Hiszpanii. Biorąc jednak pod uwagę ostatnie doniesienia dot. przedłużenia kontraktu, nie można wykluczyć, że transakcja odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.