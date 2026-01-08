Real Madryt dostał ofertę za Rudigera! Jest decyzja

Antonio Rudiger zadeklarował, że nie chce zmieniać klubu. Real Madryt otrzymał za niego ofertę. Jak donosi serwis Fotomac obrońcę widzi u siebie Galatasaray.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Real otrzymał ofertę z Galatasaray. Rudiger nie chce odchodzić

Antonio Rudiger to jeden z kilku zawodników Realu Madryt, który wciąż nie przedłużył wygasającego latem kontraktu. Oprócz niego bez umów po sezonie będą także Dani Carvajal i David Alaba. Na ten moment wiadomo jedynie, że Austriak na pewno opuści klub. W przypadku pozostałej dwójki decyzja wciąż nie została podjęta. Na dodatek za jednego z nich przyszła ostatnio oferta.

Jak podaje Fotomac, propozycję za Rudigera złożyło Galatasaray. Turecki klub jest bardzo zainteresowany sprowadzeniem środkowego obrońcy. Natomiast odpowiedź samego piłkarza była stanowcza. 32-latek chce zostać w Madrycie, a klub ceni jego przywództwo.

Rudiger to kluczowy zawodnik Realu, do którego dołączył w lipcu 2022 roku z Chelsea. W tym sezonie grał mało jak dotąd, co wynikało z kontuzji uda. Natomiast gdy wrócił na boisku, wystąpił w siedmiu meczach w pełnym wymiarze czasu. Łącznie dla Królewskich uzbierał 164 mecze, w których zdobył 7 goli. W sezonie 2023/2024 zdobył Ligę Mistrzów i Mistrzostwo Hiszpanii.

Galatasaray to tylko jeden z kilku klubów, które interesują się reprezentantem Niemiec. Zawodnik przyciągnął również uwagę m.in. Al Nassr, Al Hilal i Al Ittihad. Wcześniej pisało się o możliwym powrocie do Serie A, ponieważ interesowała się nim AS Roma.