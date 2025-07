Real Madryt nie wiąże przyszłości z Danim Ceballosem. Hiszpański pomocnik jest blisko transferu do Realu Betis - podaje AS.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dani Ceballos coraz bliżej odejścia z Realu

Real Madryt przechodzi poważną przebudowę kadry w letnim oknie transferowym po tym, jak stanowisko trenera objął Xabi Alonso. Jedną z ofiar zmian może być Dani Ceballos, który najprawdopodobniej opuści Santiago Bernabeu w najbliższych tygodniach.

28-letni pomocnik nie przekonał nowego szkoleniowca i nie znajduje się w jego planach na kolejny sezon. Styl gry preferowany przez Xabiego Alonso nie współgra z profilem Ceballosa, który szuka klubu, w którym mógłby liczyć na regularne występy i odbudowanie formy.

Zawodnik miał już zakomunikować, że chętnie wróciłby do Realu Betis. Do klubu, w którym stawiał pierwsze poważne kroki w dorosłej piłce. Jak donosi dziennik „AS”, mimo wzajemnego zainteresowania, do tej pory nie wpłynęła na biurko Królewskich żadna oferta ze strony klubu z Sewilli.

Na przeszkodzie stoi przede wszystkim różnica w wycenie zawodnika. Betis jest gotów zapłacić zaledwie około 10 milionów euro, podczas gdy w Madrycie oczekują około 20 milionów. Klub z Santiago Bernabeu nie zamierza również rozważać opcji wypożyczenia. Ceballos ma ważny kontrakt do 2027 roku.