Real Madryt odrzucony! Gwiazda Chelsea nie chce transferu

fot. Craig Mercer Na zdjęciu: Moises Caicedo

Caicedo odrzuca Real. Chce grać tylko tam

Real Madryt tego lata skupił się na przebudowie defensywy, a w przyszłym roku zamierza wzmocnić środek pola. Xabi Alonso liczył na transfer nowego pomocnika jeszcze przed tym sezonem, ale władze klubu zdecydowały inaczej. Plan zakłada sprowadzenie docelowego następcy Toniego Kroosa, który opuścił zespół w 2024 roku. Eksperci twierdzą, że to właśnie absencja Niemca wpłynęła na poprzedni sezon, który w wykonaniu Królewskich był kompletnie nieudany.

Na liście życzeń Realu znalazł się Moises Caicedo, który na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wyrósł na czołowego pomocnika Premier League i lidera tej formacji w Chelsea. 23-letni Ekwadorczyk spisuje się znakomicie, stąd nie może dziwić zainteresowanie Królewskich czy Paris Saint-Germain. The Blues oczywiście nie zamierzają się osłabiać, dlatego byli gotowi wycenić gwiazdora na niebotyczną kwotę, tak aby odstraszyć jego potencjalnych pracodawców.

Okazuje się, że nie muszą decydować się na takie działania, gdyż sam Caicedo też nie myśli o odejściu. Jest przekonany, że na Stamford Bridge tworzy się projekt, który docelowo pozwoli mu walczyć z Chelsea o najwyższe cele, a nawet zdominować europejski futbol. Odrzuca tym samym zakusy ze strony Realu Madryt, który będzie musiał poszukać innego kandydata.