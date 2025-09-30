fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Enzo Fernandez i Moises Caicedo

Real chce gwiazdę Chelsea. Ma na celowniku znakomity duet

Real Madryt tego lata mocno przebudował defensywę, sprowadzając trzech nowych zawodników. Xabi Alonso liczył na kolejne ruchy kadrowe, ale dojdzie do nich dopiero w następnych miesiącach. Na Santiago Bernabeu skupiają się teraz na wzmocnieniu środka pola i pozyskaniu zawodnika, który wreszcie okaże się docelowym następcą Toniego Kroosa. Kandydatów nie brakuje, a na główny plan wysuwa się znakomity duet pomocników z Chelsea – Enzo Fernandez oraz Moises Caicedo.

Argentyńczyk już wcześniej był łączony z przenosinami do stolicy Hiszpanii. O ten ruch nie będzie łatwo, gdyż Chelsea traktuje go jako jednego z najważniejszych piłkarzy w kadrze, o czym świadczy status w szatni i częstotliwość występów. Wiele zależy od nastawienia samego Fernandeza – jeśli będzie chciał opuścić Stamford Bridge, wówczas pojawi się szansa dla Realu Madryt. Na ten transfer trzeba byłoby wydać około 120 milionów euro, tak aby The Blues odzyskali zainwestowaną w niego kwotę.

Oprócz Fernandeza, na celowniku znajduje się ponadto Caicedo, który pełni w zespole nieco inne role, ale jest równie istotny. Chelsea oczywiście nie ma interesu w tym, aby pozbywać się największych gwiazd, więc Real musi postawić na argumenty finansowe. Plan zakłada sprowadzenie pomocnika z najwyższej półki, który niezwłocznie wpłynie na poprawę gry tej formacji. W przeszłości na tej zasadzie ściągani byli chociażby Kylian Mbappe czy Jude Bellingham.