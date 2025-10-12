Real Madryt chce wynagrodzić gwiazdę. Nowa umowa w drodze

Real Madryt rozważa przedłużenie kontraktu z Ardą Gulerem - informuje portal "Defensa Central". Warunkiem ma być utrzymanie przez pomocnika wysokiej formy i miejsce w podstawowym składzie przez cały obecny sezon.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Arda Guler może przedłużyć kontrakt z Realem

Real Madryt rozpoczął sezon 2025/26 w znakomitym stylu pod wodzą Xabiego Alonso, który latem zastąpił Carlo Ancelottiego na ławce trenerskiej. Choć Królewscy przegrali jedyne spotkanie w tym sezonie – derby Madrytu z Atletico 2:5 – drużyna wciąż znajduje się na pozycji lidera La Liga, wykorzystując potknięcie Barcelony w Sevilli (1:4) przed październikową przerwą reprezentacyjną.

Ważnym zawodnikiem Los Blancos w tym sezonie jest Arda Guler. Po trudnym początku kariery w Hiszpanii, naznaczonym kontuzjami i brakiem regularnej gry, turecki pomocnik przeżywa obecnie prawdziwe odrodzenie.

Nowy szkoleniowiec Realu szybko dostrzegł potencjał 20-latka i obdarzył go pełnym zaufaniem, a zawodnik odwdzięczył się świetnymi występami. W tym sezonie Guler zdobył już trzy bramki i dorzucił cztery asysty w 10 spotkaniach. Obecnie Turek zarabia około pięciu milionów euro rocznie, co w kontekście jego znaczenia w drużynie jest kwotą stosunkowo niską.

Jak informuje „Defensa Central”, klub planuje przedłużenie kontraktu do 2031 roku oraz podniesienie wynagrodzenia, co miałoby być nagrodą za jego wkład, rozwój i rolę w zespole. Na ten moment nie ma presji, by szybko finalizować rozmowy, ale jasnym jest, że Real chce zabezpieczyć młodego pomocnika przed zainteresowaniem zagranicznych klubów. Ostatnie doniesienia wskazują, że Guler znajduje się na liście życzeń m.in. PSG. Guler dołączył do LKrólewskich latem 2023 roku z Fenerbahce za kwotę 24 milionów euro.