PSG kusi gwiazdę Realu Madryt. Perez żąda miliarda euro

Paris Saint-Germain chce przeprowadzić wielki transfer z udziałem młodej gwiazdy Realu Madryt. Jak donosi El Nacional na liście życzeń znalazł się Arda Guler. Królewscy nie chcą negocjować z PSG.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Arda Guler na liście życzeń PSG! Real Madryt odsyła do klauzuli wykupu

Paris Saint-Germain odniosło wielkie zwycięstwo w hicie 2. kolejki Ligi Mistrzów. Luis Enrique i spółka pokonali na wyjeździe FC Barcelonę (2:1). Komplet punktów jest dla nich o tyle istotny, że w spotkaniu nie wystąpiło kilka gwiazd jak Ousmane Dembele czy Khvicha Kvaratskhelia. Niemniej jednak szkoleniowiec paryskiego zespołu zauważył jeden poważny problem.

Zdaniem serwisu El Nacional hiszpański taktyk uważa, że w zespole potrzebna jest większa liczba alternatyw. Szczególnie dotyczy to formacji ofensywnej. W obliczu wielu absencji Luis Enrique musiał sięgnąć po 19-letniego piłkarza z akademii – Senny’ego Mayulu.

Mistrz Francji i triumfator Ligi Mistrzów chce rozwiązać ten problem. Dlatego też na listę życzeń trafił Arda Guler, czyli wschodząca gwiazda Realu Madryt. Reprezentant Turcji skorzystał na odejściu Carlo Ancelottiego, ponieważ pod wodzą Xabiego Alonso gra znacznie częściej. PSG było zainteresowane pomocnikiem jeszcze za czasów jego gry w Fenerbahce, lecz sam piłkarz wybrał transfer do Hiszpanii.

Latem prezes Nasser Al-Khelaifi ma rozpocząć działanie ws. pozyskania Gulera. Źródło przekonuje, że Real Madryt w żadnym wypadku nie będzie chciał negocjować. Florentino Perez odesłał zainteresowanych do klauzuli odstępnego, która wynosi aż miliard euro.

Guler w bieżącym sezonie wystąpił w 9 meczach, w których zdobył 3 gole i zaliczył 4 asysty. Kontrakt ma ważny do czerwca 2029 roku.