fot. SPP Sport Press Photo Na zdjęciu: Xabi Alonso

Saliba i Konate w Madrycie? Real realizuje szalony plan

Real Madryt ściągnął do środka obrony Deana Huijsena, ale może nie być to jedyne wzmocnienie tej formacji. Podczas Klubowych Mistrzostw Świata rozczarowywali Antonio Rudiger i Raul Asencio, a nawracające problemy zdrowotne Davida Alaby również nie pozwalają, aby w pełni na niego liczyć. Xabi Alonso uważa, że nie jest to odpowiednio zabezpieczona pozycja, z czym zgadza się klub. Wiele wskazuje na to, że na Santiago Bernabeu tego lata zamelduje się kolejny defensor.

Na szczycie listy życzeń Królewskich znajdują się Ibrahima Konate oraz William Saliba. „Marca” twierdzi, że nie jest to wybór, gdyż klub chciałby sprowadzić obu tych zawodników. Konsekwentnie realizuje więc szalony plan, który ma na celu wytransferowanie z Premier League czołowych gwiazd.

Obecnie znacznie bardziej realny jest temat pozyskania Konate, który nie wiąże przyszłości z Liverpoolem. Jego umowa obowiązuje do 2026 i nic nie wskazuje na to, aby miała zostać przedłużona. Gigant z Anfield obawia się powtórzenia sytuacji z tego lata, kiedy to Trent Alexander-Arnold za darmo zamienił Anglię na Hiszpanię. Nie dojdzie do tego jedynie w przypadku sprzedaży Francuza podczas trwającego okienka.

Real preferuje ściągnięcie go za rok w ramach wolnego transferu, ale z pewnością złoży ofertę tego lata. Przypadek Saliby jest znacznie trudniejszy, gdyż ten jest związany z Arsenalem do 2027 roku. Wiele zależy od nastawienia samego gwiazdora, który ponoć byłby chętny na hitową przeprowadzkę.