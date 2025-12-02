Dramat piłkarza Realu Madryt. Nabawił się następnej kontuzji

Ferland Mendy nabawił się kolejnej kontuzji i wypada z gry na trzy tygodnie - podaje we wtorek hiszpański dziennik MARCA. Przypomnijmy, że francuski wahadłowy dopiero co wrócił po bardzo długiej przerwie, również spowodowanej urazem.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Ferland Mendy ponownie wypada z gry

Real Madryt wystosował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej raport medyczny dotyczący Ferlanda Mendy’ego. Jak się okazuje, lewy obrońca nabawił się kontuzji mięśnia dwugłowego uda w prawej nodze i znowu wypadnie z gry. Według hiszpańskiego dziennika „MARCA”, boczny defensor wróci na boisko dopiero za trzy tygodnie, co oznacza, że w kończącym się roku nie rozegra już żadnego meczu.

Problemy zdrowotne Mendy’ego nie są niczym nowym. 30-letni Francuz od końcówki kwietnia do października zmagał się z zerwaniem ścięgna w mięśniu prostym prawego uda, następnie dochodził do pełni sił w treningach, zaś do występów powrócił dopiero kilka dni temu w starciu Olympiakos Pireus – Real Madryt (3:4) w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów. Nie minął nawet tydzień, a doświadczony piłkarz ponownie wypadł z gry.

Parte médico de Mendy. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 2, 2025

Ferland Mendy występuje w barwach drużyny Królewskich od lipca 2019 roku, gdy trafił na Santiago Bernabeu za niespełna 50 milionów euro z Olympique’u Lyon. Od tamtej pory rozegrał łącznie 202 spotkania, zdobył 6 bramek i zaliczył 9 asyst. Wstawił do swojej gabloty m.in. trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz dwie Ligi Mistrzów.

Kontrakt wahadłowego obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, choć Real może go sprzedać wcześniej ze względu na podatność na urazy. Włodarze z Madrytu podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej podejmą decyzję w sprawie przyszłości mierzącego 180 centymetrów Francuza.