Real Madryt chce gwiazdę Man City. Gigant reaguje na zainteresowanie

Manchester City chce zatrzymać Rodriego do 2030 roku

Real Madryt wykazuje się na ten moment umiarkowaną aktywnością w letnim oknie transferowym. Latem do zespołu Xabiego Alonso dołączyli m.in. Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras czy Dean Huijsen. Królewscy wciąż aktywnie poszukują klasowego pomocnika do środka pola. Na szczycie listy życzeń znalazł się Rodri z Manchesteru City.

Hiszpan jest absolutnym filarem zespołu Pepa Guardioli. Choć pozyskanie Rodriego byłoby dla madryckiego klubu ogromnym wzmocnieniem, jego transfer z Premier League nie będzie łatwe do sfinalizowania. Florentino Perez jest gotów zaoferować aż 115 milionów euro za transfer Rodriego już tego lata.

Rodri ma ważny kontrakt do 2027 roku, co oznacza, że Obywatele nie są pod presją sprzedaży i mogą spokojnie planować przyszłość z Rodrim w składzie. Ponadto klub z Etihad Stadium podjął już konkretne działania, by zatrzymać Rodriego. Priorytetem dla mistrzów Anglii jest przedłużenie kontraktu zawodnika aż do 2030 roku.

Nowa umowa ma nie tylko znacznie wydłużyć pobyt Hiszpana w Manchesterze, ale również znacząco poprawić jego warunki finansowe. City jest gotowe podwoić obecne zarobki pomocnika, które wynoszą około 11 milionów euro rocznie. Tym samym Rodri stałby się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w kadrze obok Erlinga Haalanda. Władze klubu doskonale zdają sobie sprawę, że zainteresowanie Królewskich nie jest chwilowe i robią wszystko, żeby zakończyć wszelkie spekulacje dotyczące przyszłości 57-krotnego reprezentanta Hiszpanii.