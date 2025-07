Media: Real Madryt gotowy zapłacić 115 mln euro za gwiazdę

Real Madryt priorytetowo potraktował pozyskanie nowego pomocnika. Jak poinformował serwis The Sun, hiszpański gigant jest gotowy zapłacić 115 mln euro za gwiazdę Man City.

The Sun

Źródło: The Sun

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

The Sun: Real Madryt gotowy na transfer wart 115 mln euro

Real Madryt wydał w letnim oknie transferowym około 168 milionów euro na wzmocnienia. Do drużyny Xabiego Alonso dołączyli Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras oraz Dean Huijsen, a w sierpniu klub wzmocni także Franco Mastantuono. Jednak Królewscy wciąż potrzebują zawodnika, który byłby w stanie sprostać dawnej roli Toniego Kroosa.

Po odejściu Kroosa w środku pola Realu Madryt powstała ogromna wyrwa. Żaden z zawodników nie jest w stanie wejść w buty niemieckiego pomocnika, który był głównym regulatorem gry Los Blancos na przestrzeni kilku lat.

Według ostatnich doniesień taką rolę mógłby spełnić Rodri z Manchesteru City. To właśnie reprezentant Hiszpanii znalazł się na szczycie listy życzeń Realu Madryt, ale sprowadzenie go z Anglii nie jest najłatwiejszym zadaniem. Piłkarz ma kontrakt do 2027 roku, a więc Obywatele nie muszą się jeszcze spieszyć z decyzjami ws. jego przyszłości.

Czy Rodri poradziłby sobie z dawną rolą Toniego Kroosa? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Tymczasem brytyjski serwis The Sun poinformował, że Florentino Perez jest gotowy zaoferować aż 115 milionów euro Manchesterowi City, aby pozyskać Rodriego już tego lata. Jeśli ten plan się nie powiedzie, to Królewscy spróbują szczęścia w kolejnych oknach transferowych. Pod uwagę jest brany scenariusz nakłonienia Hiszpana do odejścia za darmo za dwa lata w momencie wygaśnięcia umowy z Obywatelami.

Ponoć Rodri byłby otwarty na transfer do Realu, o czym poinformował Jorge Picon. Natomiast wszystko teraz zależy od Pepa Guardioli oraz władz klubu z Etihad Stadium.