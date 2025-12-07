Real Madryt chce pozyskać pomocnika. W grze także Man United

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Christos Mouzakitis coraz bliżej Realu Madryt

Real Madryt od kilku sezonów konsekwentnie realizuje strategię budowania kadry poprzez sprowadzanie młodych i perspektywicznych zawodników. Wygląda na to, że kolejnym celem Królewskich może stać się jeden z największych greckich talentów – Christos Mouzakitis. Transferowa saga wokół 18-latka nabiera tempa, a spekulacje dotyczące jego przyszłości stają się coraz głośniejsze.

Jak informuje „Football Insider”, Manchester United może znajdować się na przegranej pozycji, ponieważ sam zawodnik ma być bardziej skłonny do przenosin na Santiago Bernabeu. Mouzakitis, który przebojem przebił się do pierwszego zespołu Olympiakosu, zachwyca swoją dojrzałością w grze, a jego nazwisko od kilku miesięcy regularnie pojawia się na listach życzeń gigantów.

Skauci klubu z Old Trafford obserwowali Greka m.in. podczas starcia Olympiakosu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Czerwone Diabły poważnie rozważają złożenie oferty w styczniowym oknem transferowym, zwłaszcza że inne cele takie, jak Elliot Anderson czy Carlos Baleba, mogą okazać się poza zasięgiem w najbliższych tygodniach.

Jeśli władze Los Blancos zdecydują się sięgnąć po greckiego pomocnika, to właśnie hiszpański gigant będzie jego pierwszym wyborem. Dla Manchesteru United byłby to spory cios, bo klub włożył dużo pracy w monitorowanie postępów zawodnika. Mouzakitis w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań, notując dwie asysty. Jego dynamiczny rozwój sprawił, że zdążył już zaliczyć siedem występów w seniorskiej reprezentacji Grecji.