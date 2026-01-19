Real Madryt chce pomocnika. Portugalczyk zaoferował się gigantowi

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Ruben Neves może trafić do Królewskich

Real Madryt rozpoczął sezon pod wodzą Xabiego Alonso, jednak Hiszpan nie zdołał przekonać do siebie szatni. Po porażce z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii klub zdecydował się rozstać z byłym trenerem Bayeru Leverkusen. Obecnie funkcję tymczasowego opiekuna drużyny pełni Alvaro Arbeloa.

Mimo zwycięstwa nad Levante w niedawnym meczu La Liga, w środku pola Los Blancos nadal widać luki. Pierwsza połowa spotkania była pełna chaosu, a drużyna miała problem z kontrolą gry w formacji defensywnej. Ostatecznie Królewscy zdołali odnieść zwycięstwo po dwóch trafieniach w drugiej odsłonie.

Według informacji stacji „Cadena SER”, jednym z zawodników, który mógłby zasilić Królewskich, jest Ruben Neves. Były defensywny pomocnik Wolverhampton Wanderers i Porto miałby być gotowy do transferu do Realu w zimowym oknie, by wzmocnić środek pola Los Blancos. Portugalczyk jest także na liście życzeń Manchesteru United.

Jednak sprawa nie jest prosta. Florentino Perez nie popiera tego transferu. Obecny klub Portugalczyka Al-Hilal wycenia 28-latka na 20 milionów euro. Warto przypomnieć, że saudyjski zespół zapłacił za niego 55 milionów euro w 2023 roku. Neves w tym sezonie rozegrał 21 meczów, zdobył osiem bramek i zaliczył zanotował cztery asysty. Jego kontrakt w saudyjskim klubie obowiązuje tylko do czerwca 2026 roku.