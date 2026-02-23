Real Madryt chce ich z powrotem. Trzech zawodników może wrócić na Bernabeu

Real Madryt poważnie zastanawia się nad powrotem trzech wychowanków. Jak podaje serwis 90min.com, Królewscy mogą aktywować klauzulę odkupu. Chodzi m.in. o Nico Paza.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Paz, Ramon i Andres mogą wrócić do Realu Madryt

Real Madryt odpuścił zimowe okno transferowe, skupiając się na przygotowaniach pod kątem letniego okna transferowego. Florentino Perez po zakończeniu sezonu będzie kontynuował przebudowę, która rozpoczęła się kilka miesięcy temu. Niewykluczone, że Królewscy ściągną z powrotem trzech wychowanków klubowej akademii. Na ich szczęście mają możliwość skorzystania z klauzuli odkupu.

Największe nazwisko spośród trzech młodych piłkarzy to oczywiście Nico Paz. O Argentyńczyku w kontekście powrotu do Madrytu jest głośno od kilku miesięcy. 21-latek zachwyca od dłuższego czasu w barwach Como na boiskach Serie A. Jego obecna wartość to aż 65 milionów euro. Z informacji serwisu 90min.com wynika, że Los Blancos mogą go kupić za 9 mln euro.

Drugim zawodnikiem, który może wrócić na Bernabeu, a obecnie gra w Como jest Jacobo Ramon. To rówieśnik wspomnianego wcześniej Paza z tą różnicą, że Hiszpan gra na pozycji środkowego obrońcy. W jego przypadku mowa o kwocie rzędu 8 milionów euro.

Ostatni z graczy, którego ukształtowała „La Fabrica” to Chema Andres. 20-letni defensywny pomocnik jest związany z VfB Stuttgart, dla którego występuje od 2025 roku. Dobra forma w tym sezonie sprawiła, że Real myśli o jego powrocie. Klauzula odkupu w przypadku Andresa to 10 milionów euro. Łączny koszt pozyskania trzech zawodników wyniósłby jedynie 27 milionów euro.