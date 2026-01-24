Real Madryt chce Brazylijczyka. Gigant musi rozbić bank

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Estevao na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt planuje wielkie ruchy transferowe, mimo że w ofensywie grają między innymi Vinicius Junior czy Kylian Mbappe. Hiszpański gigant wciąż poszukuje młodych, wyjątkowo utalentowanych zawodników, zwłaszcza z Ameryki Południowej, którzy mogą w przyszłości stać się gwiazdami światowego formatu.

Według hiszpańskiego portalu „Defensa Centra”, jednym z takich zawodników, który przyciągnął uwagę Los Blancos, jest Estevao z Chelsea. Serwis donosi, że władze Realu żałują, że nie pozyskały brazylijskiego skrzydłowego, gdy ten występował jeszcze w barwach Palmeiras.

Chelsea podpisała umowę z Estevao latem 2024 roku, opiewającą na kwotę 45 milionów euro. Skrzydłowy przeniósł się na Stamford Bridge po ukończeniu 18. roku życia. Obecnie jego wartość rynkowa szacowana jest na około 80 milionów euro. Plan Realu zakłada ewentualne pozyskanie skrzydłowego w latach 2027–2028, gdy zawodnik zdobędzie większe doświadczenie w Premier League. Zawodnik ma także 11 występów w kadrze Canarinhos.

W bieżącym sezonie Estevao strzelił dla Chelsea pięć goli i zanotował dwie asysty w 27 meczach. Sprowadzenie skrzydłowego Chelsea nie będzie jednak łatwe. 18-latek ma ważny kontrakt z londyńskim klubem do czerwca 2033 roku. „Defensa Central” to portal o charakterze spekulacyjnym i należy zachować ostrożność przy interpretacji jego doniesień transferowych.