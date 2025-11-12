Rodrygo planuje przyszłość. Tak reaguje na problemy w Realu

Rodrygo nie jest pierwszym wyborem dla Xabiego Alonso i w tym sezonie pełni tylko rolę rezerwowego. Nie planuje jeszcze odejścia z Realu Madryt, ale domaga się częstszej gry - ujawnia "AS".

fot. CORDON PRESS Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo chce walczyć o względy Alonso

Real Madryt tego lata miał możliwość sprzedania Rodrygo, o którego zabiegały głównie angielskie potęgi. Swego czasu był mocno łączony z Manchesterem City, a później również z Liverpoolem i Arsenalem. Przez pewien czas w grze był również Bayern Monachium, który finalnie pozyskał Luisa Diaza oraz Nicolasa Jacksona. Brazylijczyk nie zdecydował się na opuszczenie Santiago Bernabeu, więc rozpoczął w tym klubie kolejny sezon.

Ostatnie miesiące są bardzo trudne dla Brazylijczyka, który musi się godzić z rolą rezerwowego. Za czasów Carlo Ancelottiego był jednym z liderów ofensywy, natomiast Xabi Alonso niespecjalnie korzysta z jego usług. Gra rzadziej od Franco Masantuono, Ardy Gulera czy Brahima Diaza, z czym nie może się pogodzić.

Nie brakuje spekulacji dotyczących jego odejścia, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. „AS” twierdzi, że Rodrygo nie zamierza się poddawać i w dalszym ciągu wiąże swoją przyszłość z Realem Madryt. Musi w najbliższym czasie zawalczyć o względy Alonso, tak aby zapewnić sobie miejsce w podstawowym składzie.

Jeśli jego sytuacja nie zmieni się na przestrzeni całego sezonu, wówczas siądzie do rozmów w sprawie ewentualnego transferu. Real będzie otwarty na takie rozwiązanie, ale musi dostać zielone światło od piłkarza oraz Alonso.