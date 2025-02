Real i Atletico rywalizują o gwiazdę. To pomocnik wyceniany na 60 mln euro

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone i Carlo Ancelotti

Zaire-Emery na celowniku Realu i Atletico

Real Madryt i Atletico Madryt rywalizują o pozyskanie młodej gwiazdy Paris Saint-Germain, której wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 60 milionów euro.

18-letni defensywny pomocnik od ponad dwóch lat pokazuje się ze znakomitej strony w Ligue 1. Tym samym przyciągnął uwagę skautów z całej Europy. Od momentu wejścia do pierwszego zespołu PSG imponuje nie tylko techniką, ale także dojrzałością na boisku i wizją gry, które są rzadkością u zawodników w jego wieku.

Zobacz WIDEO: Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Real Madryt chciałby zabezpieczyć swoją linię pomocy na najbliższe lata i uważa, że Zaire-Emery mógłby stać się jej kluczowym elementem. Mimo dużej konkurencji w środku pola fakt, że 18-latek potrafi grać na różnych pozycjach, czyni go atrakcyjnym celem transferowym dla Królewskich. Francuz może występować zarówno jako defensywny jak i środkowy pomocnik, a także na prawej obronie.

Atletico Madryt również wykazuje zainteresowanie. Diego Simeone chce odmłodzić swoją kadrę, a Zaire-Emery miałby pasować do stylu gry zespołu.

Obydwa kluby są gotowe do walki o transfer, ale PSG nie ma zamiaru łatwo pozbywać się swojej perełki. Mimo rosnącego zainteresowania, paryżanie nie spieszą się ze sprzedażą. To oznacza, że zarówno Real, jak i Atletico będą musiały przekonać zarówno klub, jak i samego zawodnika do przeprowadzki do Hiszpanii. Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku.

