Man City straci swoją gwiazdę? Jest na celowniku hiszpańskiego giganta

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Kovacić może wrócić do Madrytu

Mateo Kovacić jest jednym z zawodników rozważanych przez Atletico Madryt do ściągnięcia w trakcie letniego okienka transferowego.

Obecnie przyszłość Rodrigo De Paula w klubie nie jest pewna. Mimo solidnej formy, Argentyńczyk nie jest uważany za zawodnika nietykalnego. Jeśli na Metropolitano wpłynie satysfakcjonująca oferta, klub będzie gotowy go sprzedać.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Dlatego Atletico chciałoby pozyskać Kovacicia, który mógłby wzmocnić środek pola zespołu Diego Simeone. Chorwat wciąż odgrywa istotną rolę w drużynie Pepa Guardioli czy to jako zmiennik, czy też zawodnik podstawowego składu. Jednak jest jednym z kandydatów do odejścia po zakończeniu sezonu.

Reprezentant Chorwacji podobno chciałby wrócić do Madrytu. Według doniesień już kilka tygodni temu miał zaoferować swoje usługi Atletico, co skłoniło ich do rozpoczęcia rozmów z Manchesterem City na temat jego transferu.

Kwota transakcji mogłaby wynieść około 30 milionów euro. Jeśli negocjacje pójdą zgodnie z planem, były zawodnik Realu Madryt może latem zasilić ekipę Diego Simeone i ponownie zamieszkać w stolicy Hiszpanii.

W bieżącym sezonie 30-latek zagrał w 31 spotkaniach, w których strzelił pięć bramek i zaliczył jedną asystę. W przeszłości Kovacić oprócz wspomnianego Realu występował w kilku dużych klubach m.in. w Chelsea i Interze Mediolan.

Zobacz także: Guardiola odejdzie z Manchesteru? Dostał atrakcyjną ofertę