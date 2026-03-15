Real gotowy sprzedać gwiazdora. Chcą go giganci z Premier League

Real Madryt jest gotowy sprzedać latem Eduardo Camavingę jeśli oferty będą korzystne dla klubu. Zainteresowanie pomocnikiem wyrażały ostatnio najlepsze kluby z Premier League. Informacje w tej sprawie przekazała "Marca".

Na zdjęciu: Florentino Perez

Real może sprzedać Camavingę, są chętni

Real Madryt w tym sezonie ma swoje problemy, choć nadal liczy się w grze o najważniejsze trofea. Przede wszystkim Królewscy przybliżyli się do finału Ligi Mistrzów, pokonując w pierwszym meczu zespół Manchesteru City 3:0. To zaliczka przed rewanżem, która powinna pozwolić na ustabilizowanie sytuacji. Także w La Lidze tracą oni obecnie tylko punkt do FC Barcelony.

Niemniej i tak wiele wskazuje na to, że latem Królewskich czeka spora rewolucja. Od dłuższego czasu mówi się o wielu potencjalnych odejściach i przyjściach. Jednym z nich mogłoby być sprzedanie Eduardo Camavingi. Według informacji przekazanych przez serwis „Marca”, Real Madryt będzie gotowy zaakceptować oferty sprzedaży Francuza. Zdecydowali bowiem, że pomocnik nie jest niezbędny. Co ciekawe, ostatnio zainteresowanie Camavingą wyrażali giganci z Premier League; m.in. Liverpool oraz Arsenal.

Eduardo Camavinga w tym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie dla Los Blancos 23-latek ma 212 występów. Środkowy pomocnik wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 50 milionów euro. Jego obecna umowa z klubem ze stolicy Hiszpanii wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku. Na koncie ma także blisko 30 występów w narodowych barwach.

