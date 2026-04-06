Real gotów na niego poczekać. Ten transfer wyczekiwany jest przez kibiców

Real Madryt gotowy jest poczekać aż do 2027 roku, aby podpisać kontrakt z Nico Pazem. Wszystko przez fakt, że Królewscy nie chcą przerywać jego rozwoju w Como, o czym donosi "El Mundo".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real może poczekać z transferem Nico Paza

Real Madryt w tym sezonie raczej trudno będzie miał już wywalczyć mistrzowski tytuł w lidze hiszpańskiej. Aktualnie do pierwszej Barcelony traci siedem oczek. Pozostaje więc tylko liczyć na sukces w Lidze Mistrzów, a przecież i to nie będzie łatwe do zrealizowania. Niemniej dlatego też coraz częściej władze klubu zaczynają już myśleć o przyszłej kampanii i o tym, co zrobić z kwestią transferową.

W ostatnich miesiącach bardzo intensywnie mówiło się o zainteresowaniu Królewskich Nico Pazem. Wychowanek Los Blancos łączony był z klubem już zimą, ale wówczas pozostał w Como. I tak stać może się także latem. Według informacji przekazanych przez serwis „El Mundo”, Real Madryt gotowy jest poczekać na podpisanie kontraktu z pomocnikiem aż do 2027 roku. Wszystko przez fakt, że nie chcą oni zakłócać doskonałego rozwoju Argentyńczyka. Warto pamiętać, że ekipa ze stolicy ma specjalny zapis pozwalający wykupić Paza po niższej niż rynkowa kwocie.

Nico Paz w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył 11 goli oraz zanotował sześć asyst. To czyni go bez dwóch zdań najlepszych graczem Como na boiskach włoskiej Serie A. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 65 milionów euro. 21-letni Argentyńczyk związany jest z klubem umową do końca czerwca 2028 roku.

