Real Madryt podjął decyzję. Miliard euro robi wrażenie

Real Madryt doszedł do porozumienia w sprawie nowej umowy z jednym z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy. Konkretne wieści przekazało internetowe wydanie dziennika "AS".

Gonzalo Garcia przedłuży umowę z Realem Madryt

Real Madryt wygląda na to, że prowadzi intensywne rozmowy w sprawie zatrzymania jednego z graczy. Gonzalo Garcia to zawodnik, który podczas Klubowych Mistrzostw Świata odegrał jedną z kluczowych ról w drużynie prowadzonej przez Xabiego Alonso. Młody Hiszpan szybko zdobył sympatię kibiców Królewskich, a teraz pojawiły się nowe doniesienia dotyczące jego przyszłości.

Jak podaje „AS”, władze Realu Madryt i Gonzalo Garcia osiągnęli porozumienie w sprawie nowego kontraktu. Umowa ma obowiązywać do 2030 roku, a w jej treści znajdzie się klauzula wykupu opiewająca na miliard euro. Obecny kontrakt zawodnika zawiera zapis na poziomie około 50 milionów euro.

W ostatnich tygodniach Gonzalo Garcia wzbudził zainteresowanie czołowych klubów Premier League. Jednak jeśli informacje dziennika „AS” się potwierdzą, scenariusz z transferem Hiszpana do Anglii wydaje się mało prawdopodobny.

Podczas ostatnich Klubowych Mistrzostw Świata młody napastnik zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę. Został tym samym królem strzelców turnieju.

Choć Garcia imponuje formą, nie będzie raczej pierwszym wyborem szkoleniowca Realu w najbliższym czasie. W hierarchii wyżej stoją takie nazwiska jak Kylian Mbappe czy Vinicius Junior. O miejsce w składzie zawodnik będzie musiał rywalizować również z Endrickiem i Rodrygo – choć nie jest przesądzone, że obaj pozostaną w klubie na kolejną kampanię. Chętnych na ich usługi nie brakuje.

