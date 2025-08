Gonzalo Garcia rozchwytywany. Talent Realu zakotwiczy w Premier League?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Angielskie kluby monitorują sytuację Gonzalo Garcii

Gonzalo Garcia, młody zawodnik Realu Madryt, zabłysnął na tegorocznych Klubowych Mistrzostwach Świata. Przypomnijmy, że prestiżowy turniej kilka tygodni temu był rozgrywany w Stanach Zjednoczonych. 21-letni napastnik zdobył cztery bramki i zaliczył jedną asystę, co dało mu Złotego Buta – wyróżnienie dla najlepszego strzelca imprezy. Młodzieniec pokazał się ze znakomitej strony w meczach przeciwko Al-Hilal, Pachuce, Red Bullowi Salzburg, Borussii Dortmund i Juventusowi.

Według najnowszych informacji przekazanych przez hiszpańską gazetę „AS”, imponująca forma perspektywicznego atakującego zwróciła uwagę czołowych zespołów z Premier League, które skontaktowały się z jego agentami, by poznać warunki ewentualnego transferu. W mediach pojawiają się nazwy takich zespołów jak Chelsea, Sunderland oraz Leeds United. Wymienione kluby podobno byłyby gotowe zapłacić za młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii około 30-40 milionów euro.

Jednak sam zawodnik oraz Real Madryt są zgodni, mając takie same plany co do przyszłości. Młody piłkarz wyraził bowiem chęć pozostania pod wodzą Xabiego Alonso i kontynuowania kariery na Santiago Bernabeu, a klub zamierza zaoferować mu nowy kontrakt odzwierciedlający rosnącą pozycję w zespole. Tak więc wicemistrzowie La Ligi nie planują sprzedaży swojej perełki, co oznacza, że angielskie ekipy będą musiały obejść się smakiem. Co ciekawe, 21-latek może lada moment otrzymać koszulkę z numerem „9”.