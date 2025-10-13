Real Madryt zamierza włączyć do walki o Murillo z Nottingham Forest, donosi "Defensa Central". Brazylijczyk wzbudza spore zainteresowanie, ponieważ znalazł się również na celowniku Bayernu Monachium.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Murillo na radarze Realu Madryt. Bayern Monachium ma konkurenta

Real Madryt ma za sobą niezwykle pracowite letnie okienko transferowe. Królewscy jeszcze przed Klubowymi Mistrzostwami Świata pozyskały wielu zawodników światowej klasy. Wzmocnienia poszły od razu w parze z wynikami. Podopieczni Xabiego Alonso zeszli na październikową przerwę reprezentacyjną jako lider rozgrywek La Ligi.

Z informacji przekazanych przez „Defensa Central” dowiadujemy się, że Real Madryt rozważa przeprowadzenie niezwykle głośnego transferu. Otóż Królewscy zamierzają rzucić wyzwanie Bayernowi Monachium. W kręgu zainteresowań Królewskich znalazł się Murillo, który na co dzień reprezentuje barwy Nottingham Forest. Brazylijczyk jest również celem mistrzów Niemiec.

Murillo znalazł uznanie w oczach samego Juniego Calafaty. Dyrektor do sprawy skautingu międzynarodowego Realu Madryt uważa, że Brazylijczyk byłby odpowiednim piłkarzem do układanki Xabiego Alonso. Zapowiada się zatem interesująca walka Królewskich z Bayernem Monachium o Brazylijczyka, który jest czołowym graczem na swojej pozycji w Premier League.

Murillo reprezentuje barwy Nottingham Forest od 2023 roku. Dotychczas brazylijski obrońca rozegrał 80 spotkań w koszulce popularnych The Reds. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.