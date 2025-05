Młoda gwiazda Realu na wylocie? Bayer zainteresowany

fot. Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Arda Guler znalazł się na liście życzeń Bayeru Leverkusen

Real Madryt przygotowuje się do letniej rewolucji transferowej, w której trakcie nie tylko klub z La Liga chce pozyskać nowych graczy, ale i z niektórymi może się rozstać. Interesujące wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że jednym z piłkarzy niepewnych swojej przyszłości, jest Arda Guler. Jasne jest, że Turek nie jest zadowolony ze swojej aktualnej sytuacji w klubie z La Liga. Jednocześnie rozważany może być scenariusz ze zmianą klubu, w którym zawodnik mógłby liczyć na więcej szans. Kandydatem na pozyskanie Ardy Gulera jest podobno Bayer Leverkusen, który miałby plan, aby wypożyczyć reprezentanta Turcji.

Sternicy ekipy z Bay Arena już przygotowują się do zmian personalnych w kadrze pierwszej drużyny. Nie tylko ma być to związane z piłkarzami, ale także ze sztabem szkoleniowym. Wszystko wskazuje na to, że Xabi Alonso niebawem przejmie stery nad Królewskimi, więc Bayer może stanąć przed wyzwaniem znalezienia nowego trenera.

Arda Guler to 20-latek, który trafił do Realu w lipcu 2023 roku za 24 miliony euro. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast na poziomie 45 milionów euro.

W tej kampanii Arda Guler wystąpił jak na razie w 37 meczach. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył też osiem kluczowych podań.

