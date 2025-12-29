Transferowa bomba Man City na horyzoncie. Ostatnie formalności

Antoine Semenyo i zmiana klubu z jego udziałem wydają się kwestią czasu. Dziennikarz Ben Jacobs na platformie X przekazał nowe informacje w sprawie przyszłości zawodnika.

Antoine Semenyo w ciągu najbliższych 48 godzin w Manchesterze City

Antoine Semenyo to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników tej zimy na rynku transferowym. Wygląda jednak na to, że wyścig po piłkarza wygra Manchester City. Konkretne wieści na ten temat przekazał dziennikarz Ben Jacobs.

Znany insider dał do zrozumienia, że w trakcie najbliższych 48 godzin ma zostać sformalizowany transfer Semenyo. Do porozumienia między stronami miało dojść w poniedziałek. Kluby wówczas dogadały się w sprawie struktury płatności związanych z klauzulą odstępnego za zawodnika.

Z kolei sam Semenyo doszedł do porozumienia ustnego w sprawie warunków indywidualnych. Tym samym wszystko wskazuje na to, że wtorkowa potyczka Bournemouth z Chelsea będzie pożegnalnym występem piłkarza w barwach Wisienek.

25-letni zawodnik trafił do Bournemouth w styczniu 2023 roku z Bristol City. Kosztował wówczas ponad 10 milionów euro. Zanim piłkarz trafił do ekipy z Vitality Stadium, występował również w Sunderlandzie oraz Newport County.

W tej kampanii Semenyo wystąpił łącznie w 17 spotkaniach. Strzelił w nich osiem goli i zaliczył także trzy asysty. Na boisku Ghańczyk spędził blisko 1500 minut. Aktualnie rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 65 milionów euro. W ostatnich tygodniach o piłkarza zabiegały również takie kluby jak Liverpool, Manchester United czy Tottenham Hotspur.