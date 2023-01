PressFocus Na zdjęciu: Mathias Hebo

Duńskie media informują, że Mathias Hebo Rasmussen może opuścić Cracovię w styczniowym okienku transferowym. Jak udało się ustalić redakcji Goal.pl pomocnik Pasów prowadzi rozmowy z Broendby.

Mathias Hebo Rasmussen razem z Cracovią przygotowuje się do wznowienia PKO Ekstraklasy. Pasy 30 stycznia zmierzą się po zimowej przerwie z Górnikiem Zabrze. Okazuje się jednak, że krakowski zespół prawdopodobnie będzie musiał sobie poradzić w tym pojedynku bez swojego duńskiego pomocnika.

Zainteresowanie Hebo wykazują zarówno największe kluby w Polsce, takie jak Legia Warszawa i Lech Poznań, ale również kluby z Belgii i Danii, które myślą nad pozyskaniem pomocnika w tym okienku transferowym.

Bold.dk twierdzi, że jednym z faworytów do pozyskania gracza Cracovii jest drużyna Broendby. Dziennikarze tego serwisu skontaktowali się z pomocnikiem Pasów, który nie chciał komentować swojej przyszłości ani tego, co może się dziać za kulisami. Kiedy jednak latem 2021 roku został sprzedany z Lyngby do Cracovii, nie ukrywał, że Broendby to klub, w którym bardzo chciałby zagrać.

Ponadto, jak udało się ustalić redakcji Goal.pl pomocnik Pasów prowadzi rozmowy z Broendby.

W Broendby pracuje obecnie Jasper Soerensen. Obaj przed laty razem współpracowali mając znakomite relacje, a szkoleniowiec wypromował Hebo w duńskiej ekstraklasie, skąd następnie trafił do Polski.

Jednak sprowadzenie Hebo będzie wiązało się z pewnym wydatkiem. Pomocnikowi pozostało jeszcze półtora roku ważnego kontraktu z Cracovią.

