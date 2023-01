PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Dariusz Dziekanowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty przyznał, że jego zdaniem Jan Urban jest obecnie najlepszym kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski. Były reprezentant Polski przekonuje, że zagraniczny trener nie jest najlepszym rozwiązaniem.

PZPN szuka następcy Michniewicza

W mediach pojawiają się polskie i zagraniczne kandydatury

Dziekanowski uważa, że najlepszym wyborem jest Urban

Dziekanowski wskazał swojego faworyta

Polski Związek Piłki Nożnej wciąż poszukuje nowego selekcjonera reprezentacji Polski po rozstaniu z Czesławem Michniewiczem. Wśród kandydatów często wymienia się zagranicznych trenerów, ale mówi się także o Janie Urbanie oraz Marku Papszunie. Dariusz Dziekanowski, były reprezentant Polski, ma swojego faworyta na stanowisko nowego szkoleniowca Biało-Czerwonych.

– Uważam, że w tym momencie Jan Urban to najlepszy kandydat. Znam go bardzo długo, bodaj od 18. roku życia spotykaliśmy się na boiskach. Janek ma wszystko, co powinien mieć dobry kandydat na selekcjonera. Doświadczenie zarówno z pracy w Polsce, jak i za granicą. Sam był też piłkarzem na bardzo wysokim poziomie. Co więcej, był już w sztabie reprezentacji, mówię tu o EURO 2008. Do tego ma odpowiedni charakter – powiedział Dziekanowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Były piłkarz Legii, Polonii Warszawa czy Celtiku Glasgow ma swoje przemyślenia na temat wyboru zagranicznego selekcjonera. – Z zagranicznymi trenerami bywa i tak, że na początku jest fajnie, podoba nam się, ale potem pojawiają się pytania: dlaczego trener tak rzadko jest w Polsce, czemu nie ma go na miejscu cały czas? Poza tym mamy swoje problemy i wydaje mi się, że polski szkoleniowiec szybciej by je zdiagnozował i wprowadził zmiany – dodał.

Według mediów poważnym kandydatem na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski jest Vladimir Petković, który z powodzeniem prowadził Szwajcarię. Jednak zdaniem serwisu WP Sportowe Fakty to właśnie wspomniany przez Dariusza Dziekanowskiego Jan Urban cieszy się w PZPN największym poparciem.

