Rashford może wróci do United. Barcelona ma jasny plan

Barcelona chce wykupić Marcusa Rashforda z Manchesteru United za 26 milionów funtów. To dla niej priorytet, bowiem Czerwone Diabły mogą chcieć, aby Anglik wrócił do klubu po sezonie, o czym poinformował Gabriel Sans z "Mundo Deportivo".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona bez obaw ws. przyszłości Marcusa Rashforda

Barcelona w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i z całą pewnością można stwierdzić, że ich forma jest na stabilnym, wysokim poziomie. To cieszy kibiców, którzy liczą przecież na mistrzostwo Hiszpanii, a więc obronę tytułu oraz sukces w Lidze Mistrzów. Takim byłoby wygranie tych rozgrywek, choć nie można powiedzieć, że Duma Katalonii jest największym faworytem.

Niemniej klub ma oczywiście także swoje problemy. Hansi Flick przede wszystkim od jakiegoś czasu liczy na sprowadzenie nowego obrońcy; jakieś rozmowy w tej sprawie trwają, ale konkretów nie ma. W ostatnim czasie z kolei pojawiły się także kwestie związane z przyszłością Marcusa Rashforda. Mówi się bowiem, że Manchester United może chcieć, aby Anglik wrócił do klubu, jeśli trenerem na stałe pozostanie Michael Carrick.

Barcelona jednak nie ma żadnych obaw z tym związanych. Według informacji przekazanych przez Gabriela Sansa z „Mundo Deportivo”, dla Balugrany priorytetem jest wykupienie skrzydłowego, a kwota odstępnego w wysokości 26 milionów funtów ma to umożliwić.

Marcus Rashford w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zdobył dziewięć goli oraz zanotował 12 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-latka na 40 milionów euro.

