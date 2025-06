Marcus Rashford rozgląda się za nowym klubem. Warunkiem jest uczestnictwo w Lidze Mistrzów. Według The Sun transferem wychowanka Man United interesuje się Newcastle.

Newcastle zainteresowane transferem Marcusa Rashforda

Marcus Rashford drugą część sezonu spędził na wypożyczeniu w Aston Villi. Jest już niemal przesądzone, że Anglik niebawem wróci do Manchesteru United. The Villans nie zdecydowali się na jego wykup, przez co latem napastnik znów musi szukać nowego zespołu.

Przez ostatnie tygodnie wychowanek Czerwonych Diabłów był łączony z FC Barceloną. Ostatecznie do transferu nie dojdzie, ponieważ Katalończycy postawili na Nico Williamsa. W związku z tym marzenie zawodnika o grze w Dumie Katalonii nie zostanie spełnione.

Najbardziej prawdopodobną opcją jest zatem pozostanie w Premier League. Podczas wypożyczenia w Aston Villi 27-latek udowodnił, że wciąż może być przydatnym elementem drużyny. W 17 meczach zdobył cztery gole i zanotował sześć asyst.

Według informacji serwisu The Sun pozyskaniem Rashforda interesuje się Newcastle. The Magpies spełniają podstawowy warunek, jaki postawił piłkarz, czyli wezmą udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Problemem może okazać się jednak fakt, że Sroki chcą wypożyczyć Anglika. Z kolei Manchester United rozważy tylko i wyłącznie oferty definitywnego transferu za ok. 40 milionów euro.

Rashford zadebiutował w barwach Czerwonych Diabłów w sezonie 2015/2016. Od tego czasu rozegrał dla Manchesteru United aż 426 spotkań, w których zdobył 138 goli i zaliczył 77 asyst. Podczas pobytu w klubie wygrał m.in. Ligę Europy i dwa Puchary Anglii.