fot. Imago/News Images Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford uchodzi za kandydata do wzmocnienia Paris Saint-Germain

Paryżanie poszukują następcy Kyliana Mbappe, który latem ma zmienić zespół

Anglik musi zadeklarować gotowość do opuszczenia Manchesteru United

Rashford kandydatem dla PSG. To on zastąpi Mbappe?

Nie jest tajemnicą, że Kylian Mbappe szykuje się do opuszczenia Parc des Princes. Francuz już minionego lata deklarował, że to dla niego ostatni sezon w barwach Paris Saint-Germain. Nie wykazywał także zainteresowania przedłużeniem wygasającego kontraktu. Choć paryżanie dalej się łudzą, że gwiazdor ostatecznie przyjmie propozycję i zwiąże się z klubem na kolejne lata, muszą coraz poważniej zastanowić się nad sprowadzeniem jego następcy.

Media sugerują, że Paris Saint-Germain ruszy po duże nazwisko. Lista kandydatów nie jest spora, gdyż francuskiego giganta interesują jedynie zawodnicy, którzy z miejsca będą w stanie wejść w buty Mbappe. Mają się na niej znajdować tacy gracze, jak Rafael Leao czy Victor Osimhen.

Wśród opcji wymienia się ponadto Marcusa Rashforda, który już w przeszłości był łączony z transferem do Paris Saint-Germain. Aktualnie Anglik przechodzi trudny okres i wcale nie jest największą gwiazdą Manchesteru United. Ratunkiem może być dla niego zmiana otoczenia. Paryżanie będą skłonni go sprowadzić, jeśli ten wykaże gotowość do opuszczenia Old Trafford.

Rashford zgromadził w tym sezonie Premier League raptem pięć bramek i trzy asysty. W przeszłości pokazywał natomiast, że może być absolutnym liderem zespołu.

