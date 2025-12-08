Raphinha odpowiedział. Wyjaśnił, co z transferem do Arabii Saudyjskiej

Raphinha przeżywa trudny sezon z powodu nawracających urazów, ale według „Mundo Deportivo” pozostaje jednym z kluczowych zawodników w planach Flicka. Brazylijczyk zdecydowanie zareagował na plotki o możliwym odejściu do Arabii Saudyjskiej.

Raphinha ucina spekulacje ws. swojej przyszłości

Raphinha nie może złapać rytmu. Urazy nie pozwalają mu na regularność, a forma, którą prezentował na początku sezonu, wciąż jest daleka od ideału. Mimo to w Barcelonie nikt nie podważa jego znaczenia. Hansi Flick traktuje skrzydłowego jako ważny element ofensywy.

W meczu ligowym z Betisem piłkarz przesiedział cały mecz na ławce. Kibice zastanawiali się, czy to decyzja sportowa, lecz szybko okazało się, że chodziło o odpoczynek. Flick przygotowuje zespół na starcie z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów i chce, by Raphinha był w jak najlepszej dyspozycji.

W ostatnich tygodniach pojawiły się jednak spekulacje dotyczące jego przyszłości. Niepotwierdzone doniesienia sugerowały, że Brazylijczyk miałby odejść latem, jeśli spłynęłaby wysoka oferta z Arabii Saudyjskiej.

Raphinha zareagował od razu, widząc takie informacje w mediach społecznościowych. Skierował odpowiedź do twórcy, który powielał plotkę. – Nie wiem, skąd biorą takie bzdury, naprawdę. No tak, stąd, gdzie zawsze wychodzą fake newsy – napisał gwiazdor Barcelony.

Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości. Raphinha tym samym jasno podkreślił, że nie zamierza opuszczać Barcelony. To nie pierwszy sygnał wysłany przez skrzydłowego, że chce kontynuować karierę w Katalonii.

