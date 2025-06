FC Barcelona jest o krok od sfinalizowania transferu Nico Williamsa, co według niektórych doniesień może doprowadzić do odejścia Raphinhi. Serwis El Nacional ujawnił stanowisko Hansiego Flicka w tej sprawie.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha odejdzie po przyjściu Williamsa? Flick mówi „nie”

Raphinha był jednym z najważniejszych piłkarzy Barcelony w sezonie 2024/2025, ale mimo tego wokół Brazylijczyka pojawiły się plotki o możliwym odejściu. W pewnym momencie władze Dumy Katalonii miały nawet rozważać sprzedaż gwiazdora w celu poprawienia sytuacji finansowej. Dodatkowo skrzydłowy miał oczekiwać od Barcy podwyżki wynagrodzenia, co oczywiście nie jest możliwe przy obecnym stanie ekonomicznym klubu.

W ostatnich dniach wiele mówiło się o zainteresowaniu Raphinhą ze strony gigantów Premier League. Ofertę w wysokości 150 milionów euro miał przyszykować Manchester United, ale na odejście Brazylijczyka nie zgodził się Hansi Flick.

Kolejne wątpliwości wokół Raphinhi wywołuje nadchodzący transfer Nico Williamsa do Barcelony. Gwiazdor reprezentacji Hiszpanii występuje na tej samej pozycji i ten fakt może doprowadzić do zgrzytu w zespole. Jednak Hansi Flick nadal kategorycznie wyklucza sprzedaż Brazylijczyka. Niemiec postara się wkomponować obu zawodników do podstawowej jedenastki.

Okazuje się, że Flick chciałby zmienić pozycję Raphinhi na pomocnika lub drugiego napastnika. W ten sposób trener zwolniłby lewe skrzydło Barcelony, które zająłby Nico Williams. Pytanie tylko, czy sam Brazylijczyk będzie otwarty na takie rozwiązanie, ponieważ może to potraktować jako zepchnięcie na boczny plan.