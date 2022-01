PressFocus Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Brighton & Hove Alvion poinformowało o pozyskaniu Kacpra Kozłowskiego. 18-latek z miejsca wskoczył na drugie miejsce w rankingu najdrożej sprzedanych graczy w historii Ekstraklasy. Pogoń Szczecin zarobiła na swoim wychowanku aż dziesięć milionów euro.

Ekstraklasa w ostatnich latach wyprodukowała kilku zawodników, którzy opuścili ligę za ogromne – jak na polskie realia – pieniądze

Kacper Kozłowski po transferze do Anglii natychmiast wskoczył na drugie miejsce w rankingu najdrożej sprzedanych graczy w historii PKO BP Ekstraklasy. Pogoń zarobiła na nim 10 milionów euro

Co ciekawe, młody pomocnik “wypchnął” z czołowej dziesiątki Roberta Lewandowskiego

Brighton & Hove Albion nowym sponsorem PKO BP Ekstraklasy?

W środowy poranek potwierdziło się to, o czym media spekulowały już od kilku miesięcy. Kacper Kozłowski opuści polską Ekstraklasę w wieku zaledwie 18 lat. Młody pomocnik rundę wiosenną spędzi w liderze belgijskiej Jupiler Super League, Royale Union SG. Następnie trafi już do Brighton & Hove Albion.

Mewy za reprezentanta Polski zapłaciły aż dziesięć milionów euro. Tak ogromna, jak na realia polskiej ligi, transakcja, z miejsca zajęła drugie miejsce w rankingu najdrożej sprzedanych zawodników.

Co ciekawe, Brighton & Hove Albion sfinansowało trzy z pięciu najdroższych sprzedaży w historii Ekstraklasy. Półtora roku temu angielski klub zapłacił jedenaście milionów za lidera tegoż zestawienia, Jakuba Modera. Pomocnik obecnie regularnie występuje w zespole Mew. Tego nie można powiedzieć o Michale Karbowniku, który również trafił do zespołu Mew w październiku 2020 roku. Wówczas Legia zarobiła na swoim graczu 5,5 miliona euro.

Czołową piątkę kompletują Radosław Majecki, za którego Monaco zapłaciło 7 milionów euro, a także Jan Bednarek. Stoper w 2017 roku wzmocnił Southampton za kwotę 6 milionów euro.

Co ciekawe, przenosiny Kozłowskiego “wypchnęły” Roberta Lewandowskiego z czołowej dziesiątki najdroższych sprzedaży. Nasz snajper dał w 2010 roku zarobić na sobie Lechowi Poznań 4,75 miliona euro. Obecnie miejsca od szóstego do dziesiątego okupują: Sebastian Szymański (do Dynama Moskwa, 5,5 miliona euro), Adrian Mierzejewski (do Trabzonsporu za 5,25 mln euro), Kamil Piątkowski (do RB Salzburg, za 5 mln euro), Bartosz Białek (do Wolfsburga za 5 mln euro) oraz Bartosz Kapustka (do Leicester za 5 mln euro).

Kozłowski pozwolił Pogoni podwoić swój budżet

Przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022 Pogoń Szczecin zajmowała trzecie miejsce spośród klubów Ekstraklasy pod względem budżetu. 47 milionów złotych wyglądało jednak blado przy 124 milionach, jakimi dysponował mistrz kraju, Legia Warszawa. I chociaż oczywiste jest, że całość pieniędzy otrzymanych za Kozłowskiego nie trafi do puli transferowej, obecnie budżet Pogoni prezentuje się już znacznie okazalej.

Dziesięć milionów euro, jakie polski zespół otrzymał od Mew, to w przeliczeniu około 45,5 milionów złotych. Rekordowa sprzedaż Kozłowskiego oznacza zatem, że budżet Pogoni w przybliżeniu wynosi teraz około 92,5 miliona złotego. To znacznie więcej niż Lecha Poznań, który przed rozpoczęciem sezonu mógł pochwalić się 73 milionami złotych.

Czy tak ogromny zastrzyk gotówki wpłynie na formę sportową szczecinian? Ostatecznie Pogoń, pomimo całkiem zdrowego zarządzania i regularnego zajmowania miejsca w górnej połowie tabeli, nigdy nie została mistrzem kraju ani nie sięgnęła po Puchar Polski. Obecnie Portowcy zajmują drugie miejsce, tracąc cztery punkty do Lecha Poznań. Z rozgrywkami pucharowymi pożegnali się już na etapie 1/32 finału, gdy przegrali z drugoligowym KKS Kalisz.

