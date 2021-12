fot. PressFocus Na zdjęciu: Yaw Yeboah

Yaw Yeboah może niebawem zmienić barwy klubowe. Piłkarz Wisły Kraków według informacji dziennikarza Yawa Ampofo Jr znalazł się na celowniku jednej z ekip z Meksyku.

Wisła Kraków może zostać niebawem poważnie osłabiona

Yaw Yeaboah to od dłuższego czasu jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników Białej Gwiazdy. 24-latek w tej kampanii wystąpił w 19 meczach ligowych, notując w nich pięć trafień i jedną asystę. Bez wątpienia to jedna z pierwszoplanowych postaci w szeregach Wisły.

Dobra postawa Ghańczyka w lidze polskiej skutkuje tym, że poważnie zainteresowany transferem z udziałem tego piłkarza jest Atletico de San Luiz. Klub z Meksyku jest gotowy wyłożyć na transfer osiem milionów dolarów.

Jeśli transakcja z udziałem Yeboaha stanie się faktem, to będzie to najdroższy obcokrajowiec, które odejdzie z Ekstraklasy. Zawodnik dołączył do krakowskiej ekipy w sierpniu 2020 roku. Do polskiej ekipy piłkarz trafił z Numancii.

Yeboah ogólnie w koszulce teamu z Reymonta wystąpił w 50 meczach, notując w nich 10 trafień i pięć asyst.

Wisła Kraków plasuje się aktualnie na 13. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy po rozegraniu 19 ligowych spotkań. Biała Gwiazda do gry wróci 6 lutego, mierząc się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Nad strefą spadkową podopieczni Adriana Guli mają obecnie pięć punktów przewagi. W ostatnim meczu w 2021 roku wiślacy pokonali Bruk-Bet Termalikę (3:0).

