Ramos łączony z gigantem Premier League. Decyzja zapadła

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia, że Manchester United chce sprowadzić Sergio Ramosa. Jak podaje ESPN, klub podjął decyzję ws. transferu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

Manchester United nie sprowadzi Sergio Ramosa. Zadecydował jeden czynnik

Ostatnio w mediach pojawiły się sugestie, że Sergio Ramos może trafić do Manchesteru United. Hiszpan nie przedłuży wygasającego pod koniec grudnia kontraktu z CF Monterrey i szuka nowego wyzwania. Według doniesień „ESPN” Czerwone Diabły nie rozważają takiego ruchu. W rzeczywistości klub nie prowadził żadnych rozmów z otoczeniem defensora.

39-latek w swojej imponującej karierze występował w Sevilli, Realu Madryt, PSG, a obecnie gra w Meksyku. Z Królewskimi czterokrotnie sięgał po Ligę Mistrzów, a z reprezentacją Hiszpanii wygrał Mistrzostwo Świata i dwukrotnie EURO. Mimo to władze angielskiego giganta uznali, że nie chcą sprowadzać doświadczonego gwiazdora.

Klub stawia na młodszych zawodników z potencjałem do rozwoju. Obecnie transferowym priorytetem jest środek pola oraz wahadła. Aktualnie Manchester United zajmuje obecnie szóste miejsce w Premier League, a ostatnie zwycięstwo z Wolverhampton Wanderers poprawiło nastroje przed kolejnymi spotkaniami.

Natomiast Ramos szuka innego zespołu, który pomoże mu w powrocie do reprezentacji Hiszpanii na zbliżający się mundial. Stoper został zaoferowany Milanowi oraz Realowi, jednak transfer do Los Blancos jest mało prawdopodobny. Wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

Zobacz także: Real żałuje odejścia gwiazdy. Wciąż zachwyca formą