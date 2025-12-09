Sergio Ramos może wróci do Europy! Nie Real, ale inny gigant

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

Manchester United chce Sergio Ramosa

Manchester United w tym sezonie ma swoje dość spore problemy. Przede wszystkim zespół Rubena Amorima bardzo słabo wszedł w kampanie 2025/26, co spowodowało, że już po kilku tygodniach zaczęły się poważne dyskusje na temat przyszłości szkoleniowca w zespole. Obecnie jednak Czerwone Diabły radzą sobie nieco lepiej, choć oczywiście do formy, do której przyzwyczaili oni nas lata temu nadal bardzo, ale to bardzo daleko.

Aktualnie w ligowej tabeli United zajmuje 6. miejsce z dorobkiem 25 punktów. Celem klubu jest zakwalifikowanie się do europejskich pucharów, ale aby to się udało, konieczne wydają się także zimowe transfery. Jednym z nich może być sensacyjny powrót do Europy. Według informacji przekazanych przez serwis „Cadena SER”, Manchester United chce pozyskać Sergio Ramosa już w styczniu.

Środkowy obrońca jakiś czas temu poinformował, że odejdzie z Monterrey i szuka sobie nowego klubu. Ostatnio legendarny piłkarz Realu Madryt łączony był z dołączeniem do AC Milanu, ale wydaje się, że temat ten nieco ucichł. 39-letni Hiszpan na koncie ma m.in. mistrzostwo świata, dwa mistrzostwa Europy oraz cztery zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Dla Królewskich rozegrał 671 spotkań i zdobył 101 goli. W barwach kadry narodowej ma 180 meczy. Sergio Ramos uznawany jest za jednego z najlepszych obrońców w historii.

