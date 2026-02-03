Raków złożył ofertę za obrońcę. To młodzieżowy reprezentant kraju

Raków Częstochowa zainteresował się reprezentantem Turcji do lat 21. Jak podaje profil News Sivasspor klub z Ekstraklasy złożył ofertę za Emirhana Basyigita. Pierwsza propozycja została odrzucona.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Basyigit w kręgu zainteresowań Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa nie skończył jeszcze wzmocnień podczas zimowego okna transferowego. Na ten moment do zespołu dołączyło czterech zawodników, ale kolejne transfery wciąż wchodzą w grę. Nie tak dawno ogłoszono podpisanie kontraktu z Pawłem Dawidowiczem. Jednak w klubie uważają, że przyda się jeszcze jeden środkowy obrońca.

Poszukiwania odpowiedniego piłkarza trwają. Goal.pl informował, że Raków jest zainteresowany stoperem z ligi belgijskiej. Wygląda na to, że lista życzeń powiększyła się o jeszcze jedno nazwisko. Nowe informacje przekazał turecki profil News Sivasspor.

🔥ÖZEL//Başarılı genç yeteneğimiz Emirhan Başyiğit için, Raków Częstochowa ve Amiens FC takımları kulübümüze resmi teklifte bulundu.



Ancak Sivasspor yönetimi yapılan teklifleri düşük buldu. pic.twitter.com/JNKWnmHW74 — News Sivasspor (@NewsSivasspor) February 3, 2026

Ich zdaniem jakiś czas temu do Sivassporu wpłynęła oferta od Rakowa, która miała dotyczyć Emirhana Basyigita. Oprócz polskiego klubu o 20-latka zabiega także drugoligowe Amiens z Francji. W obu przypadkach propozycje zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały finansowych oczekiwań tureckiego zespołu. Niewykluczone, że temat stopera wróci jeszcze w najbliższym czasie.

Basyigit to młodzieżowy reprezentant Turcji, który obecnie jest powoływany do zespołu U21. Wcześniej zaliczył kilka spotkań w niższych kategoriach wiekowych. Na co dzień broni barw Sivassporu, dla którego w tym sezonie wystąpił w 17 meczach i zdobył 3 bramki. W kampanii 2023/2024 był wypożyczony do drugoligowego Beyoglu Yeni Carsi.